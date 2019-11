Feuerwehr Niederzier

FW Niederzier: Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Niederzier lädt am Samstag den 30.11 und am Sonntag den 01.12.2019 bereits zum 10. mal zum beliebten Weihnachtsmarkt auf dem Rathaus Innenhof ein.

Niederzier (ots)

Bereits zum 10. mal lädt die Jugendfeuerwehr der Gemeinde zum Weihnachtsmarkt auf dem Rathaus Innenhof in Niederzier ein. In diesem Jahr gibt es noch mehr Verkaufsbuden. Für das leibliche Wohl ist natürlich wieder bestens gesorgt. Sei es ein leckeres Stück Kuchen, eine Waffel mit heißen Kirschen, Pommes oder die beliebte Erbsensuppe aus der Feldküche. Selbstverständlich darf Glühwein oder ein warmer Kakao nicht fehlen. Bei diesem tollen Angebot lässt es sich natürlich auch der Nikolaus wieder nicht nehmen an beiden Tagen vorbeizuschauen und er hat bestimmt auch in diesem Jahr wieder für jedes Kind eine kleine Überraschung dabei.

Samstag 30.11.2019 ab 15 Uhr bis 22 Uhr 15:00 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Bürgermeister Hermann Heuser, anschließend Einstimmung mit der Bigband "taf" der Musikschule der Gemeinde Niederzier 16:00 Uhr: Kinderchor der Musikschule der Gemeinde Niederzier 17:00 Uhr: Zaubershow mit Magic Peter 18:30 Uhr: Weihnachtliche Unterhaltung mit "Rosita die Kölsche Nachtigall"

Sonntag 01.12.2019 ab 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr 12:00 Uhr: Eröffnung 14:00 Uhr: "Hit Kids" der Musikschule der Gemeinde Niederzier 16:00 Uhr: Bigband "taf" der Musikschule der Gemeinde Niederzier

