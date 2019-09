Feuerwehr Niederzier

FW Niederzier: Wohnhausbrand am Sonntagnachmittag in Huchem-Stammeln, keine Verletzten, Einsatzdauer bis in die Nacht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Niederzier (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in Huchem-Stammeln gegen 15:25 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Wohnhaus auf der Hochheimstraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die obere Etage bereits in Vollbrand.

Durch die Feuerwehr Einheiten aus Huchem-Stammeln, Ellen, Oberzier und Niederzier wurde der Brand sowohl im Innenangriff sowie über die Teleskopmastbühne vom FTZ Kreis Düren bekämpft.

Während der Löscharbeiten mussten weite Teile des Daches komplett abgetragen werden, um an weitere Brandnester zu gelangen.

Da das Wohnhaus nach Aussagen der Nachbarn seit Jahren nicht mehr Bewohnt war wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt.

Im Anschluss der Löscharbeiten wurde das Dach durch Einsatzkräfte des THW Ortsverband Düren provisorisch Abgedeckt.

Der gesamte Einsatz konnte nach Abschluss der Arbeiten des Technischen Hilfswerkes gegen 23:55 Uhr abgeschlossen werden. Die Hochheimstraße war während der gesamten Einsatzdauer im Bereich der Einsatzstelle komplett für den Verkehr gesperrt.

Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei zur Ermittlung der Brandursache beschlagnahmt. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Pressemeldungen der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Niederzier

Pressestelle

Nils Claßen

Telefon: 02428 - 84 - 605

E-Mail: nclassen@feuerwehr-niederzier.de

http://www.feuerwehr-niederzier.de

Original-Content von: Feuerwehr Niederzier, übermittelt durch news aktuell