FW Niederzier: Wohnhausbrand in Huchem-Stammeln, keine Verletzen, Wohnhaus unbewohnbar

Niederzier

Ein zur Zeit unbewohntes Wohnhaus in Huchem-Stammeln, geriet am späten Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache in Brand.

Die Feuerwehr der Gemeinde Niederzier rückte mit einem Löschzug an und konnte den sich schnell ausbreitenden Brand eindämmen und ein übergreifen auf ein direkt anliegendes Nachbarhaus verhindern.

Immer wieder auflammende Glutnester sorgten dafür das sich der Einsatz für die Wehrleute bis in den frühen morgen hinauszog. Es entstand ein größerer Sachschaden und das Gebäude wurde durch das Feuer unbewohnbar.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Während der gesamten Einsatzdauer war die Jülicher Straße in Huchem-Stammeln für den Verkehr komplett gesperrt.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache aufgenommen.

