Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeieinsatz vor dem Bielefelder Bahnhof

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Heute Morgen, 08.08.2026, nahmen Polizisten nach einer Auseinandersetzung vor dem Bielefelder Bahnhof den Täter nach kurzer Flucht fest.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 05:50 Uhr vor dem Bielefelder Hauptbahnhof zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung in Folge dessen es zu einer Schussabgabe kam. Der Tatverdächtige konnte noch in Tatortnähe von Streifenpolizisten festgenommen werden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenwärtig liegen keine Hinweise vor, dass für unbeteiligte Personen eine Gefahr besteht.

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