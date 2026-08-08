POL-BI: Polizeieinsatz vor dem Bielefelder Bahnhof
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Heute Morgen, 08.08.2026, nahmen Polizisten nach einer Auseinandersetzung vor dem Bielefelder Bahnhof den Täter nach kurzer Flucht fest.
Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 05:50 Uhr vor dem Bielefelder Hauptbahnhof zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung in Folge dessen es zu einer Schussabgabe kam. Der Tatverdächtige konnte noch in Tatortnähe von Streifenpolizisten festgenommen werden. Eine Person wurde leicht verletzt.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenwärtig liegen keine Hinweise vor, dass für unbeteiligte Personen eine Gefahr besteht.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell