Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei rollt Bremswegteppich aus

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Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Bielefeld haben am Dienstag, 04.08.2026, am Waldbad Senne spielerisch und anschaulich gezeigt, wie lang ein Anhalteweg im Notfall wird.

Im Rahmen der sogenannten ROADPOL-Woche "Operation Speed ", nutzten Polizisten der Verkehrsunfallprävention einen Bremswegteppich, um zu zeigen, wie viele Meter ein Auto im Ernstfall noch weiterfährt, bevor es durch eine Vollbremsung zu Stehen kommt.

Besonders brenzlig kann es beispielsweise in einer 30er-Zone vor einem Kindergarten werden. Wenn ein Auto dort mit 50 statt 30 km/h fährt und plötzlich wegen eines Kindes auf der Straße bremsen muss, dann fährt das Auto noch ungebremst, wo es bei 30 km/h schon gestanden hätte. Kurz gesagt: Der Autofahrer kollidiert mit dem Kind!

Vor dem Waldbad konnten Eltern und Kinder, entsprechend ihrer Schätzung, eine Pylone auf dem Bremswegteppich platzieren. Während die Kinder intuitiv vorgingen, versuchten die Erwachsenen, sich an das erlernte Fahrschulwissen zu erinnern.

"Häufig konnten wir in erstaunte Gesichter blicken, wie lang ein Bremsweg plötzlich wird, wenn man nur einige Stundenkilometer schneller fährt", resümiert Polizeihauptkommissar Jürgen Luzar.

Die Faustformeln:

Die Zeit, die bei Erkennen eines Hindernisses bis zum Betätigen der Bremse vergeht, wird Reaktionszeit genannt. Sie liegt bei einer aufmerksamen Fahrweise, ohne weitere Ablenkung, bei etwa einer Sekunde. Oft sind aber Zeiten von zwei bis sogar drei Sekunden realistisch.

Der Reaktionsweg ist die Strecke, die ein Auto während dieser Zeit ungebremst zurücklegt. Berechnet wird der Weg wie folgt:

Gefahrene Geschwindigkeit (in km/h) geteilt durch 10 mal 3

So fährt man bei 30 km/h bereits 9 Meter weiter, bevor man die Bremse betätigt. Erst jetzt beginnt der Bremsweg, der erst beim vollständigen Stillstand des Fahrzeuges endet. Wohlgemerkt: Dies gilt bei einer idealen Reaktionszeit von einer Sekunde.

Der Bremsweg wird so berechnet:

(Geschwindigkeit geteilt durch 10) mal (Geschwindigkeit geteilt durch) lässt sich der Bremsweg ermitteln.

Somit beträgt der Bremsweg bei 30 km/h weitere 9 Meter. Der komplette Anhalteweg setzt sich aus der Summe von Reaktionsweg und Bremsweg zusammen.

Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 30 km/h bleibt das Auto erst nach 18 Metern stehen.

Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h fährt ein Fahrzeug während der Reaktionszeit 15 m ungebremst und benötigt dann noch 25 m bis zum Stillstand, also insgesamt 40 m.

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