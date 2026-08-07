Polizei Bielefeld

POL-BI: 19-Jähriger beleidigt und getreten

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sieker - Am Donnerstag, 06.08.2026, griffen drei junge Männer einen Bielefelder an der Endhaltestelle Sieker an. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand verließ ein 19-jähriger Bielefelder gegen 19:10 Uhr die Stadtbahn an der Endhaltestelle Sieker. Dort wurde er von drei jungen Männern angesprochen und aufgrund seines Kleidungsstils beleidigt.

Als der 19-Jährige das Trio ignorierte, wurde er von einer Person aus der Gruppe getreten und leicht verletzt. Anschließend flüchteten sie entlang der Detmolder Straße stadteinwärts.

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben: Sie sollen 18 bis 19 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß sein. Ihre Haare waren schwarz und ihr Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben.

Der Mann, der den Bielefelder trat war dick und trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Ein Begleiter war schlank und trug eine weiße Hose, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Umhängetasche. Der zweite Begleiter war ebenfalls schlank und trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu dem Trio beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell