Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nehmen Opfer Geldbörse und Pass ab

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Männer-Trio entwendete am Mittwoch, 05.08.2026, gewaltsam Portemonnaie und Ausweis ihres Opfers. Die Polizei sucht Zeugen.

Streifenbeamte erhielten gegen 14:30 Uhr einen Einsatz an der Teichstraße, nahe der Siechenmarschstraße. Verschiedene Zeugen berichteten den Polizisten, dass sie eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bemerkt hätten. Eine Person soll das Opfer gestoßen und ein Mann an seiner Umhängetasche gerissen haben. Als ein Zeuge dazu kam, flüchteten die Täter, von dem Zeugen verfolgt. Dieser verlor die Flüchtenden am Siegfriedplatz aus den Augen.

Das 36-jährige Opfer aus Rumänien erklärte den Beamten, mit Hilfe eines Dolmetschers, dass drei Männer ihm seine Geldbörse sowie seinen Ausweis abgenommen hätten. Nachdem er am Bahnhof Herford einen unbekannten Mann kennengelernt hatte, hatte dieser ihn nach Bielefeld eingeladen. In Bielefeld seien dann zwei weitere Männer dazugestoßen und gemeinsam waren sie zur Teichstraße gegangen. Dort habe ihm das Trio sein Portemonnaie und den Ausweis abgenommen und sei geflüchtet.

Die Täter sollen circa 20 Jahre alt sein und waren zur Tatzeit mit dunklen T-Shirts und dunklen kurzen Hosen gekleidet.

Ein Täter war circa 170 bis 180 cm groß und hatte schwarze Afro-Locken. Einer wird als circa 180 cm groß, mit mittellangen dunklen Haaren und bekleidet mit einem weißen Trikot beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545- 0 entgegen.

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