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Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche PKW-Fahrer flüchten vor der Polizei

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Am Mittwoch, 05.08.2026, versuchte ein jugendlicher PKW-Fahrer sich einer Polizei-Kontrolle zu entziehen. Er besaß keinen Führerschein. Die Ermittlungen zu den Mitfahrern dauern an.

Polizisten passierte während der Streifenfahrt gegen 04:30 Uhr ein Tankstellengelände an der Detmolder Straße, nahe der Lagesche Straße, in Fahrtrichtung stadtauswärts. Ihnen fiel ein mit drei Personen besetzter Opel Astra auf, dessen augenscheinlich minderjähriger Fahrer gerade beabsichtige, von dem Tankstellengelände nach rechts auf die Detmolder Straße einzubiegen. Die Streifenbeamten hielten nach einigen Metern an und bemerkten, dass der Opel-Fahrer über die stadtauswärtsführenden Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Innenstadt davonfuhr.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, holten den Flüchtenden an der Stieghorster Straße ein und gaben ihm Anhaltezeichen. Der Vorausfahrende hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte stark und versuchte über die innerstädtischen Straßen zu flüchten. Die Beamten folgten ihm mit eingeschaltetem Signalhorn und Blaulicht. Während der Flucht fuhr der Opel-Fahrer mit bis zu 140 km/h über die Oldentruper Straße in Richtung Innenstadt und missachtete dabei auch einige rote Ampeln. Unter Begehung diverser Verkehrsverstöße ging die Flucht über die Detmolder und Osningstraße. Das Fluchtfahrzeug konnte schließlich in der Straße An den Gehren verlassen aufgefunden werden. Im Nahbereich erkannten Polizisten den zu Fuß flüchtenden Fahrer und stoppten ihn nach kurzer fußläufiger Verfolgung. Sie fanden bei dem 16-jährigen Bielefelder den Opel-Schlüssel in der Hosentasche.

Die Ermittlungen zu den beiden Mitfahrern dauern derzeit an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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