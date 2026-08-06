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Polizei Bielefeld

POL-BI: Angriff an der E-Ladesäule

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Der Fahrer eines Elektroautos wurde am Mittwochabend, 05.08.2026, an der Beckhausstraße durch Pfefferspray verletzt.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand lud ein 61-jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein sein E-Auto von Tesla gegen 21:20 Uhr an einer Ladesäule auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Beckhausstraße. Dabei löste die Alarmanlage seines Autos mehrere Male aus.

Schließlich näherte sich ein unbekannter Täter und sprach den 61-Jährigen auf die laute Alarmanlage an. Er beschwerte sich lautstark, dass die Alarmanlage seine schlafenden Kinder mehrere mal schon geweckt habe. Als der Unbekannte ging, folgte ihm der 61-Jährige, da er der Meinung war, beleidigt worden zu sein. Daraufhin sprühte der Unbekannte dem E-Auto-Fahrer Pfefferspray in das Gesicht und verletzte ihn leicht.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre alt, rund 175 cm groß, hager und mit einem leicht rötlichen Bart. Er trug eine Brille und eine kurze Jeanshose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum beschriebenen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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