Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradfahrerin und Kind bei Unfall leichtverletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstag, 04.08.2026, kam es zu einem Unfall mit einer Fahrradfahrerin, als eine PKW-Fahrerin aus einer Ausfahrt auf die Straße fuhr.

Eine 46-jährige Bielefelderin befuhr gegen 13:55 Uhr mit ihrem Fahrrad und ihrer Tochter im Kindersitz den Gehweg der Frachtstraße, von der Heinrichstraße kommend, in Richtung Innenstadt. Eine 39-jährige Bielefelderin, die beabsichtigte mit ihrem Toyota aus einer Grundstücksausfahrt an der Frachtstraße nach links auf die Straße einzufahren, übersah die Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Die 46-Jährige kam zu Fall und erlitt, wie auch ihre Tochter, leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der gesamte Sachschaden wird auf circa 2500 Euro geschätzt.

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