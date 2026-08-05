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Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht vor Fake Fan-Paket Gewinnspiel

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Eine Bielefelderin zeigte am Montag, 03.08.2026, bei der Polizei an, Geschenkguthaben-Codes an die Betrüger weitergegeben zu haben.

Eine Bielefelderin reagierte auf Social Media auf ein angebliches Gewinnspiel. Am Dienstag, 28.07.2026, gegen 14:40 Uhr, wurde sie über einen Messenger-Dienst informiert, dass sie das Fan-Paket einer bekannten deutschen Sängerin im Wert von 90 000 Euro gewonnen habe. Ihr wurde mitgeteilt, dass die Liefergebühr 200 Euro betragen würde. Damit das Paket zugestellt werden könne, müsste sie Geld in Form von Gutscheinkarten übersenden. Nachdem die Bielefelderin zweimal die Codes der Gutscheinkarten übersandt hatte, wurde sie weiter mit Nachrichten überhäuft, ohne dass das Paket zugestellt wurde.

Die Bielefelderin schöpfte Verdacht, Opfer eines Betruges geworden zu sein und erstattete eine Strafanzeige.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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