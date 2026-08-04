Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwischen Bielefeld und Gütersloh: Mehr als doppelte Höchstgeschwindigkeit

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Quelle - Gütersloh - Einem Bielefelder Polizeibeamten in einem zivilen Streifenwagen fiel in der Nacht zu Dienstag, 04.08.2026, ein Gütersloher Autofahrer auf, der mit über 170 km/h auf der Gütersloher Straße, der Bielefelder Straße und der Berliner Straße fuhr. Der BMW und der Führerschein des 18-jährigen Fahrers wurde nach der Kontrolle sichergestellt.

In Höhe der Abfahrt des Ostwestfalendamms auf den Südring sah der Polizist gegen 01:05 Uhr, wie beim Abbiegen auf den Südring das Heck eines 3er BMW ausbrach. Als er mit dem Zivilfahrzeug gewendet hatte, bog der BMW nach einem Stopp bei rotem Ampelsignal nach links auf die Gütersloher Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts ab.

Auf der Wegstrecke bis in das Stadtgebiet Gütersloh beschleunigte der BMW-Fahrer seinen Pkw auf über 170 km/h. In dem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Bei seiner Fahrt hielt sich der Fahrer an rote Ampeln und in Höhe einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage in Quelle an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

In Gütersloh hielt der Autofahrer auf dem Nordring an und wurde von dem Beamten kontrolliert. Der Polizist hatte zu keinem Zeitpunkt Signale zum Anhalten gegeben. Er wurde am Kontrollort von Kollegen der Kreispolizeibehörde Gütersloh und aus Bielefeld unterstützt.

An dem BMW erkannten die Beamten deutliche Mängel an der Bereifung. Insbesondere die Vorderreifen waren verschlissen. An den Innenseiten war das Reifenprofil bis auf die Karkasse abgefahren. Während der Fahrt zog ein Gewitter vorüber. Durch den Regen waren die Straße nass und die Sicht eingeschränkt.

Die Fahrweise des 18-Jährigen wurde als verbotenes Kraftfahrzeugrennen gewertet und angezeigt. Er wird verdächtigt, sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt zu haben, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Ein Abschleppfahrzeug transportierte den sichergestellten BMW ab. Der 18-Jährige und sein Beifahrer mussten ihren weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

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