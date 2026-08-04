POL-BI: Pedelec geraubt
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Theesen - Die Polizei sucht drei Jugendliche, die am Montagnachmittag, 03.08.2026, einer 76-jährigen Bielefelderin ihr Citybike in der Straße Zur Bülte geraubt haben sollen.
Nach der Aussage der Seniorin, fuhr sie gegen 15:30 Uhr, umgeben von Feldern, auf der Straße Zur Bülte. In Höhe des Abzweigs Moorbachtal in Richtung Telgenbrink sollen sich am Waldrand drei Jugendliche aufgehalten haben. Diese sollen für die Weiterfahrt einen Wegzoll von der 76-Jährigen verlangt haben. Im weiteren Verlauf sollen sie die Frau unter Androhung von Gewalt gezwungen haben, ihnen ihr Pedelec zu überlassen.
Die drei jungen Tatverdächtigen einer räuberischen Erpressung sollen sich mit dem weinroten Pedelec entfernt haben. Bislang ist nur bekannt, dass sie zwischen 12 und 16 Jahre alt sein sollen.
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