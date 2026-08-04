Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer schläft nach Alkohol- und Drogenkonsum ein - Unfallflucht geklärt

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Ummeln- Am Montag, 03.08.2026, fuhr ein PKW-Fahrer gegen einen Zaun und flüchtete. Er hatte Alkohol getrunken und Drogen genommen.

Gegen 08:35 Uhr meldete ein Zeuge einen beschädigten Zaun nach einem Unfall an der Umlostraße. Der Unfallverursacher war geflüchtet, jedoch waren Fahrzeugteile zurückgeblieben. Die Streifenpolizisten fanden an der Unfallstelle den Kühlergrill eines VW, eine Radkappe sowie weitere kleinere Fahrzeugteile.

Bei der Absuche im Umfeld teilten Bauarbeiter den Polizisten im Magnolienweg mit, dass ihnen ein vorbeifahrender PKW mit einer stark beschädigten Front aufgefallen war. Sie konnten auch einen Teil des abgelesenen Kennzeichens des VW benennen. Im Rahmen der weiteren Suche erkannten Beamte das Fahrzeug schließlich auf einem Parkplatz geparkt. Sie suchten den 44-jährigen Fahrzeughalter aus Bielefeld mit rumänisch-moldauischer Staatsangehörigkeit in der Wohnung auf. Er gab gegenüber den Polizisten an, dass er nicht wisse, wo der Unfall passiert sei. Er habe am Vorabend Alkohol sowie Drogen konsumiert und sei dann während der Fahrt unvermittelt eingeschlafen.

Eine Ärztin entnahm dem 44-Jährigen auf der Polizeiwache Blutproben. Der VW wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Polizisten stellten den Führerschein des Bielefelders sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

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