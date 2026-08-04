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Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Blomberg

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Lippe- Blomberg- Ein Täter löste die Radmuttern an dem PKW einer Polizistin, der vor der Polizeiwache an der Bahnhofstraße in Blomberg geparkt stand. Die Mordkommission der Polizei Bielefeld übernahm die Ermittlungen.

Am Montag, 27.07.2026, bemerkte eine Polizeibeamtin gegen 14:15 Uhr während der Fahrt mit ihrem Privatfahrzeug auf dem Nachhausweg von der Polizeiwache in Blomberg ungewöhnliche Geräusche. Eine erste Nachschau nach Schäden an dem PKW verlief negativ. Nachdem die Geräusche ständig lauter wurden, wurde bei der erneuten Kontrolle am Freitag, 31.07.2026, festgestellt, dass an einer Felge eine Radmutter fehlte und alle anderen gelöst worden waren. Ein Werkstattaufenthalt oder ein Reifenwechsel am Fahrzeug hat in den zurückliegenden Wochen nicht stattgefunden.

Die Staatsanwaltschaft Detmold klassifizierte den Sachverhalt als versuchten Mord und die Mordkommission der Bielefelder Polizei übernahm mit Lipper und Bielefelder Beamten die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei fragt: Wer hat am Montagvormittag verdächtige Beobachtungen an der Bahnhofstraße im Bereich der dortigen Polizeiwache gemacht?

Zeugenhinweise nimmt die Mordkommission Bielefeld unter 0521-545-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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