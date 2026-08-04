Polizei Bielefeld

POL-BI: Körperverletzung beim Beerenpflücken

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Oldentrup- Am Montagabend, 03.08.2026, schlug ein Täter eine Bielefelderin an der Oldentruper Straße Ecke Stieghorster Straße mit einer Bierdose und flüchtete mit einem Fahrrad.

Eine 79-jährige Bielefelderin pflückte in der Sackgasse Brombeeren, als gegen 21:45 Uhr ein ihr unbekanntes Paar dazu kam. Aus einer rassistischen Äußerung des Mannes entstand eine verbale Auseinandersetzung mit der Bielefelderin, die darin gipfelte, dass der Unbekannte ihr mit einer Bierdose auf die Stirn schlug. Anschließend stieg der Täter auf sein Fahrrad und das Opfer versuchte ihn aufzuhalten. Der Mann schlug erneut zu und flüchtete auf dem Fahrrad in Richtung Detmolder Straße. Seine Begleiterin entfernte sich zu Fuß.

Die hinzugerufenen Polizisten konnten die 52-jährige Frau aus Gütersloh auf der Stieghorster Straße antreffen. Sie behauptete, den Täter auf dem Kesselbrink kennengelernt zu haben und nur flüchtig zu kennen. Er soll braune zurückgegelte Haare, ein Leinenoberteil getragen sowie ein Tattoo auf der rechten Hand haben.

Die Bielefelderin erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen. Sie beschrieb den Täter als Tätowiert und mit freiem Oberkörper. Er war mit einem Fahrrad unterwegs.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

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