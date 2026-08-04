Polizei Bielefeld

POL-BI: Schubkarre sichergestellt

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Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - An der Gütersloher Straße stoppten Streifenbeamte einen 33-jährigen Bielefelder, der in der Nacht zu Samstag, 01.08.2026, diverse Kabel und Verbindungsschläuche in einer Schubkarre transportierte. Bislang ist unklar, woher das Material stammt.

Gegen 03:05 Uhr wurden die Polizisten im Bereich der Kreuzung Gütersloher Straße und Osnabrücker Straße auf den 33-Jährigen aufmerksam. In einer Schubkarre und in Tragetaschen befanden sich unter anderem Kupferleitungen und Rohrabschnitte. Der Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft gab an, die Gegenstände gefunden zu haben. Die Beamten stellten alles, inklusive der Schubkarre, sicher. Sie zeigten den polizeibekannten 33-Jährigen an, weil er nicht nachweisen konnte, dass ihm die transportierten Sachen gehören und warum er damit zur Nachtzeit unterwegs war. Er wird wegen Diebstahls verdächtigt.

Die Polizei fragt, wer erkennt die abgebildeten Kabel, das Altmetall und die Schubkarre mit Gebrauchsspuren? Hinweise bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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