Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrer eines dunkelblauen Kleinwagens gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Nach einem Unfall am Samstag, 01.08.2026, mit einer verletzten Fußgängerin sucht die Polizei einen Pkw-Fahrer sowie Zeugen.

Ein PKW-Fahrer befuhr gegen 12:00 Uhr den Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters an der Amtmann-Bullrich-Straße in Richtung Grundstücksausfahrt. Eine 69-jährige Bielefelderin, die sich an dem Unterstand für Einkaufswagen bückte, bemerkte den sich ungebremst nähernden PKW und wich diesem aus. Dabei kam sie zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Obwohl die Bielefelderin gegen den PKW klopfte, setzte der Fahrer seine Fahrt vom Parkplatz in Richtung Ostring fort.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht den Fahrer des blauen Kleinwagens mit Bielefelder Kennzeichen sowie Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter 0521-545-0 zu melden.

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