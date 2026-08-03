Polizei Bielefeld

POL-BI: Raubversuch unter dem OWD

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Samstagnacht, 01.08.2026, schlugen Täter einen Fußgänger und verletzten ihn. Das Ziel soll das Geld des Opfers gewesen sein.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 21:10 Uhr einen verletzten Mann an der Auffahrt zum Ostwestfalendamm an der Stapenhorststraße und leisteten dem Leichtverletzten Hilfe. Den Streifenpolizisten gegenüber erklärte der alkoholisierte 43-Jährige aus Leopoldshöhe, dass er auf dem Nachhauseweg gewesen sei. Als unbekannte Männer ihm im Bereich der Alfred-Bozi-Straße, unter dem OWD, sein Geld hätten rauben wollen, habe er den Angriff abwehren können. Die Täter hätten ihm ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen, so dass er leichte Verletzungen erlitt. Eine Täterbeschreibung war dem Opfer nicht möglich.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

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