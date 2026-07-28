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Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeuge aus Hausflur gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bei Sanierungsarbeiten sind am Freitagvormittag, 24.07.2026, in einem Wohnhaus im Wachtelweg mehrere Werkzeuge eines Handwerkbetriebs aus Münster gestohlen worden.

Der Firmeninhaber zeigte den Diebstahl der drei Hilti Geräte, darunter ein Stemmhammer TE 800, ein Schlagschrauber und ein Staubabsaugsystem, an. Zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr war die Haustür geöffnet, da Schutt aus dem Haus transportiert werden musste. In dieser Zeit verschwanden die Werkzeuge, die zwischenzeitlich im Hausflur des Wohnhauses abgelegt worden waren.

Die Polizei erinnert:

Unverschlossene und für jeden zugängliche Werkzeuge auf Baustellen oder in Firmenfahrzeugen sind aus Sicht von Dieben eine leichte Beute.

Das Landeskriminalamt NRW informiert beispielsweise zur Aufbewahrung, Kennzeichnung oder Ortung von Werkzeugen:

https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/diebstahl-rund-ums-fahrzeug/diebstahl-aus-handwerksfahrzeugen#Sicherungsma%C3%9Fnahmen

Hinweise zu dem Werkzeugdiebstahl bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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