Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeuge aus Hausflur gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bei Sanierungsarbeiten sind am Freitagvormittag, 24.07.2026, in einem Wohnhaus im Wachtelweg mehrere Werkzeuge eines Handwerkbetriebs aus Münster gestohlen worden.

Der Firmeninhaber zeigte den Diebstahl der drei Hilti Geräte, darunter ein Stemmhammer TE 800, ein Schlagschrauber und ein Staubabsaugsystem, an. Zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr war die Haustür geöffnet, da Schutt aus dem Haus transportiert werden musste. In dieser Zeit verschwanden die Werkzeuge, die zwischenzeitlich im Hausflur des Wohnhauses abgelegt worden waren.

Die Polizei erinnert:

Unverschlossene und für jeden zugängliche Werkzeuge auf Baustellen oder in Firmenfahrzeugen sind aus Sicht von Dieben eine leichte Beute.

Das Landeskriminalamt NRW informiert beispielsweise zur Aufbewahrung, Kennzeichnung oder Ortung von Werkzeugen:

https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/diebstahl-rund-ums-fahrzeug/diebstahl-aus-handwerksfahrzeugen#Sicherungsma%C3%9Fnahmen

Hinweise zu dem Werkzeugdiebstahl bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

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