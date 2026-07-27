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Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw an A 33 überschlagen - Beifahrer beschuldigt unbekannten Fahrer

POL-BI: Pkw an A 33 überschlagen - Beifahrer beschuldigt unbekannten Fahrer
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Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach der Aussage eines 44-jährigen Güterslohers, war er am Sonntag, 26.07.2026, Beifahrer in einem Pkw, der sich bei einem Unfall, an einer Auffahrt der A 33 bei Halle (Westfalen), überschlug. Der unbekannte schwarz gekleidete Fahrer soll zu Fuß auf der A 33 verschwunden sein.

Gegen 02:30 Uhr wurde der Polizei ein Seat Leon in der Auffahrt in Richtung Osnabrück gemeldet, der auf dem Dach lag. Gütersloher Polizeibeamte und Autobahnpolizisten trafen an der Unfallstelle auf den 44-Jährigen, der nach seinen ersten Äußerungen als Beifahrer in dem Auto geschlafen habe und nicht gefahren sein wollte. Der leichtverletzte Mann wurde von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus des Kreises Gütersloh gefahren.

Den beschriebenen unbekannten Autofahrer konnten die eingesetzten Polizeibeamten nicht im Bereich der Anschlussstelle Halle (Westfalen) entdecken. Um zu klären, ob der 44-Jährige nicht doch der Fahrer des Pkw gewesen sein könnte, stellten die Beamten den PKW und die Kleidung des Mannes sicher und ordneten zudem eine Blutprobe an.

Die Beschädigungen des Seats, in Höhe von 6.000 Euro, bewerteten die Autobahnpolizisten als Totalschaden.

Hinweise zu diesem Unfall bitte an das Verkehrskommissariat 1, des Polizeipräsidiums Bielefeld: 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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