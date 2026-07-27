Polizei Bielefeld

POL-BI: Geld beim Drogenverkauf geraubt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht zwei Männer, die einem 41-Jährigen aus Enger am Samstagabend 25.07.2026, Drogen verkaufen wollten. Sie raubten ihm an der Jöllenbecker Straße, gegenüber der Friedrichstraße, Geld.

Gegen 20:20 Uhr wurden der Leitstelle der Polizei drei streitende Männer in der Nähe eines Parkhauses an der Jöllenbecker Straße gemeldet. Streifenbeamte trafen wenig später auf den 41-Jährigen, der durch einen Angriff mit einem Pfefferspray geröttete Augen hatte. Er beschrieb, dass er mit den beiden namentlich unbekannten Personen ein Gebüsch zwischen den OWD Auf- und Abfahrten an der Jöllenbecker Straße aufsuchte.

Zum Drogenkauf kam es in dem Gebüsch nicht, denn ein Mann des Duos soll unter Vorhalt eines Messers Geld von dem 41-Jährigen verlangt haben. Nach der Übergabe seines Bargeldes habe der Komplize ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Dem Opfer sind die beiden Tatverdächtigen nur flüchtig aus dem Bereich der Tüte bekannt. Streifenbeamte konnten sie im Rahmen einer Fahndung nicht entdecken. Der 41-Jährige beschrieb die beiden Männer:

Der erste Mann soll zwischen 35 und 45 Jahre alt und circa 170 cm groß sein. Er war komplett blau gekleidet und trug eine Schirmmütze, eine Trainingsjacke und eine kurze Hose.

Der zweite Mann soll zwischen 35 und 45 Jahre alt und zwischen 170 cm und 175 cm groß sein. Er trug ein weißes T-Shirt und eine kurze rote Hose.

Beide Männer sollen schlank und nordafrikanischer Herkunft sein.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidiums Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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