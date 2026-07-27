Polizei Bielefeld

POL-BI: Senior in Gasse ausgeraubt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Einem Bielefelder wurden am Samstag, 25.07.2026, zwei Goldketten und ein Portemonnaie nahe der Herbert-Hinnendahl-Straße geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:20 Uhr ging ein 71-jähriger Bielefelder, von der Herbert-Hinnendahl-Straße kommend, durch eine Gasse die zur Feilenstraße führt. Dort näherte sich der unbekannte Täter plötzlich und riss so stark an den Halsketten des 71-Jährigen, sodass er zu Boden stürzte. Der Räuber zog seinem Opfer dann das Portemonnaie aus der Tasche und flüchtete in Richtung Feilenstraße. Der 71-Jährige erlitt bei dem Raubüberfall leichte Verletzungen.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Sein Erscheinungsbild wurde als europäisches und gepflegt beschrieben. Bei der Tat trug er einen gelben Pullover mit roten Applikationen und eine schwarze Hose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

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