Polizei Bielefeld

POL-BI: Krad-Fahrerin schwerverletzt nach Rotlichtverstoß eines Pkw-Fahrers

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Pkw-Fahrer bog Freitagnacht, 24.07.2026, bei Rot in eine Kreuzung ab und verursachte einen Unfall mit einer schwerverletzten Motorrad-Fahrerin.

Eine 21-Jährige aus Enger befuhr gegen 21:55 Uhr mit ihrer Kawasaki Ninja den linken Fahrstreifen der Herforder Straße, von der Beckhausstraße kommend, in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Herforder Straße und Schildescher Straße fuhr sie bei Grünlicht in die Kreuzung ein.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi A4 eines 44-jährigen Bielefelders, der von der Schildescher Straße kommend nach rechts in die Herforder Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Nach Zeugenaussagen missachtete er dabei die für ihn rotlichtzeigende Ampel.

Durch den Zusammenstoß kam die 21-Jährige zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Abschleppunternehmen transportierte die schwer beschädigte Kawasaki ab. Der Audi blieb fahrbereit. Der gesamte Sachschaden wird auf circa 14000 Euro geschätzt.

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