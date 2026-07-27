Polizei Bielefeld

POL-BI: Aktenzeichen xy ... ungelöst berichtet über einen Bielefelder Fall

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 29.07.2026, strahlt das ZDF eine Folge der Sendung "Aktenzeichen xy-ungelöst" aus, in der unter anderem ein Raubüberfall auf einen Bielefelder Juwelier aus dem Jahr 2024 vorgestellt wird.

Die Bielefelder Kriminaloberkommissarin Kira Dickenhorst ermittelt in diesem Fall und wird darüber in der Sendung berichten. Die Ermittlerin erhofft sich von der bundesweiten Ausstrahlung weitere Zeugenhinweise zu den beiden tatverdächtigen Männern.

Der Raubüberfall hatte sich am Dienstag, 23.07.2024, an der August-Bebel-Straße in einem Juweliergeschäft zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Paulusstraße ereignet.

Die Täter betraten das Geschäft am Dienstagvormittag um 11:06 Uhr und hielten sich dort rund vier Minuten auf. Einer der Täter bedrohte und schlug einen damals 26-jährigen Mitarbeiter, während der andere Schmuck von den Auslagen in eine schwarze Sporttasche steckte. Zwischenzeitig wirkten beide Täter auf den Mitarbeiter in einem Nebenzimmer ein.

Anschließend verließen sie das Geschäft und flüchteten in Richtung Werner-Bock-Straße und Markgrafenstraße.

Zwei Zeugen nahmen die Verfolgung auf, verloren die Täter jedoch aus den Augen.

Bei der Tat wurden die Täter von mehreren Überwachungskameras im Verkaufsraum gefilmt.

Bilder der beiden Täter finden Sie im Fahndungsportal NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/210950

Beide Männer sollen zwischen circa 20 und 35 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Sie trugen schwarze Sturmhauben und eine schwarze Sporttasche der Marke Under Armour bei sich.

Ein Tatverdächtiger trug einen blauen Kapuzenpullover der Marke Adidas, eine schwarze Trainingshose der Marke Nike, rote Handschuhe und weiße Sneaker.

Der zweite Tatverdächtige trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Handschuhe und weiße Sneaker. Er hatte ein Tattoo am linken Handgelenk.

Ein erster Zeugenaufruf der Polizei Bielefeld erfolgte noch am Folgetag. Nach Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten suchten die Ermittler mit einem vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden Tätern. Nach der Veröffentlichung am 16.04.2025 erreichten die Beamten noch keine Hinweise, die zur Ergreifung der Männer führten.

Mit der Teilnahme am Sendeformat Aktenzeichen xy ... ungelöst soll der Fall nun einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Während der Sendung, am 29.07.2026, ab 20:15 Uhr, wird ein Hinweistelefon geschaltet sein. Sie erreichen die Ermittler in dieser Zeit unter der 0521/545-1110. Außerhalb der Sendung nimmt das Kriminalkommissariat 13 Hinweise unter der 0521/545-0 entgegen.

1. Meldung, 24.07.2026, 13:22 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5829909

2. Öffentlichkeitsfahndung, 16.04.2026, 14:40 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6014931

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