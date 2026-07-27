Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkäufer am Erdbeerstand ausgeraubt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Zwei Täter überfielen am Samstag, 25.07.2026, einen Erdbeerstand an der Hillegosser Straße und flüchteten in einem grauen Pkw.

Gegen 18:25 Uhr bedrohte ein maskierter Täter einen Verkäufer, der in einem Erdbeerverkaufsstand auf einem Schotterparkplatz stand, mit einem Messer. Als der unter Schock stehende Verkäufer nicht reagierte, kam ein zweiter Maskierter hinzu, betrat den Stand und öffnete die Kasse. Der Täter steckte das Geld in eine Plastiktüte, nahm das Handy des Opfers sowie das Kartenlesegerät und verließ den Verkaufsstand. Nach einigen Metern warf er das Handy und das Kartenlesegerät weg. Anschließend stiegen die Räuber in einen grauen Kleinwagen und fuhren mit ihrer Beute in Richtung Oldentrup davon.

Das Opfer beschrieb die männlichen Täter als circa 20 Jahre alt, 180 cm groß, schlank und mit schwarzen Corona-Masken maskiert. Einer war mit einem hellgrauen Kapuzenpullover mit der Kapuze über den Kopf gezogen und schwarzer Jogginghose bekleidet. Der andere trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Kapuze über den Kopf gezogen und eine schwarze Jogginghose.

Das an dem Pkw befestigte Bielefelder Kennzeichen war als gestohlen gemeldet. Die Fahndung der hinzugerufenen Streifenbeamten verlief negativ.

Zeugenhinwiese nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

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