Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe nutzen Anrempeltrick

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Duo gelangte am Donnerstag, 23.07.2026, an die Geldbörse einer Bielefelderin, als sie sich in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße aufhielt.

Die 57-jährige Bielefelderin war gegen 15:30 Uhr in dem Laden zwischen der Stresemannstraße und dem Jahnplatz, als sie eine Berührung an der Seite bemerkte, auf der sich auch ihre Umhängetasche befand.

Daraufhin bemerkte sie neben sich eine junge Frau. Im nächsten Moment wurde sie von einem Jugendlichen angerempelt.

Hinterher stellte die Bielefelderin fest, dass ihre Geldbörse aus der Tasche gestohlen worden war.

Die Frau war etwa 18 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß. Sie hatte ein südländisches Erscheinungsbild, lange, dunkle Haare, zu Zöpfen gebunden oder hochgesteckt, und war dunkel gekleidet.

Die männliche Person war etwas jünger und korpulent.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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