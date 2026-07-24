PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Betrügerische Spendensammler an der Haustür

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Donnerstag, 23.07.2026, klingelten falsche Spendensammler bei einer Bielefelderin. Die Polizei warnt und sensibilisiert.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand klingelten zwei unbekannte Männer gegen 10:15 Uhr an der Wohnung einer Bielefelderin an der Ravensberger Straße. Die Männer gaben sich als Mitarbeiter einer gemeinnützigen Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation aus, die Spenden für ein Bielefelder Krankenhaus sammeln würden. Sie sollen auch die Kleidung der Hilfsorganisation getragen haben.

Sie überreichte dem Duo Spendengeld, wurde dann aber misstrauisch. Als sie beim genannten Krankenhaus anrief, wurde ihr mitgeteilt, dass es diesen Auftrag für eine Spendensammlung nicht geben würde.

Die Polizei sensibilisiert: Lassen Sie sich an der Haustür nicht überrumpeln und unter Druck setzen. Betrüger versuchen Häufig ihre Opfer durch dramatische Schilderungen emotional zu manipulieren. Wenn Sie den Sammlern oder dem angegebenen Spendenzweck mistrauen, lehnen Sie ab und schließen Sie die Tür. Im Anschluss können Sie sich in Ruhe über die Seriosität der Spendensammlung informieren und ggf. nachträglich einen Betrag überweisen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 12:51

    POL-BI: Täterin beraubt arglose Seniorin

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstag, 23.07.2026, schlug erneut eine dreiste Trickdiebin zu und nahm das Armband einer älteren Dame gewaltsam an sich. Die 87-jährige Bielefelderin ging gegen 14:10 Uhr mit einer Gehilfe an der Hermann-Schäffer-Straße entlang. Im Bereich der Ausfahrt eines Supermarktes hielt ein Fahrzeug neben ihr und die Beifahrerin sprach sie an. Dabei redete die unbekannte ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 11:39

    POL-BI: Wütender Autofahrer verletzt Motorradfahrer

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Ein Autofahrer brachte einen Motorradfahrer am Donnerstag, 23.07.2026, zu Fall, weil er mit dessen Fahrweise nicht einverstanden war. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Gegen 10:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Halle mit einem Kia Sorento die Dorfstraße in Richtung Jöllenbecker Straße und befand sich vor der roten Ampel im Rückstau. Ein 64-jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren