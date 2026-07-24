POL-BI: Achtung: Betrügerische Spendensammler an der Haustür
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Donnerstag, 23.07.2026, klingelten falsche Spendensammler bei einer Bielefelderin. Die Polizei warnt und sensibilisiert.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand klingelten zwei unbekannte Männer gegen 10:15 Uhr an der Wohnung einer Bielefelderin an der Ravensberger Straße. Die Männer gaben sich als Mitarbeiter einer gemeinnützigen Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation aus, die Spenden für ein Bielefelder Krankenhaus sammeln würden. Sie sollen auch die Kleidung der Hilfsorganisation getragen haben.
Sie überreichte dem Duo Spendengeld, wurde dann aber misstrauisch. Als sie beim genannten Krankenhaus anrief, wurde ihr mitgeteilt, dass es diesen Auftrag für eine Spendensammlung nicht geben würde.
Die Polizei sensibilisiert: Lassen Sie sich an der Haustür nicht überrumpeln und unter Druck setzen. Betrüger versuchen Häufig ihre Opfer durch dramatische Schilderungen emotional zu manipulieren. Wenn Sie den Sammlern oder dem angegebenen Spendenzweck mistrauen, lehnen Sie ab und schließen Sie die Tür. Im Anschluss können Sie sich in Ruhe über die Seriosität der Spendensammlung informieren und ggf. nachträglich einen Betrag überweisen.
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