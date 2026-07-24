Polizei Bielefeld

POL-BI: Täterin beraubt arglose Seniorin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstag, 23.07.2026, schlug erneut eine dreiste Trickdiebin zu und nahm das Armband einer älteren Dame gewaltsam an sich.

Die 87-jährige Bielefelderin ging gegen 14:10 Uhr mit einer Gehilfe an der Hermann-Schäffer-Straße entlang. Im Bereich der Ausfahrt eines Supermarktes hielt ein Fahrzeug neben ihr und die Beifahrerin sprach sie an.

Dabei redete die unbekannte Frau schnell und vehement auf die ältere Dame ein. Dann griff die Beifahrerin durch die geöffnete Fensterscheibe an das Handgelenk der Bielefelderin. Diese äußerte, dass sie das nicht will und die Frau sie loslassen soll.

Doch die fremde Frau stieg aus dem Auto aus und packte die Seniorin erneut am Handgelenk. Dabei war der Griff so fest, dass es der Bielefelderin nicht gelang, sich gegen die Frau zu wehren.

Währenddessen drückte die Täterin der Seniorin eine Kette und Ringe in die Hand.

Nachdem die Frau von ihr abgelassen und davongefahren war, stellte die Bielefelderin fest, dass ihr Goldarmband gestohlen worden war.

Die Täterin war etwa 45 bis 50 Jahre alt, klein und korpulent. Sie trug ein Kopftuch und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Bereits am Dienstag, 21.07.2026, gingen Trickdiebe ähnlich vor. In den beiden Fällen, in denen eine 90-jährige Bielefelderin und ein 40-jähriger Bielefelder betroffen waren, gingen die Täter leer aus.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Meldung vom 22.07.2026, 11:30 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6319356

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell