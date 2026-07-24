Polizei Bielefeld

POL-BI: 3. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Paderborn

Bielefeld (ots)

HC / Bielefeld / Paderborn - Nachdem am Samstagabend, 27.06.2026, ein lebensgefährlich verletzter Mann in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, benennen die Ermittlungsbehörden jetzt weitere Details. Es werden weiterhin Zeugen und Bildaufnahmen gesucht.

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Nach einer Notoperation konnte der Gesundheitszustand des 22-jährigen Lippstädters stabilisiert werden. Inzwischen konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Am Abend des 27.06.2026 wurde ein weiterer, schwer verletzter Mann durch unbekannte Begleiter in die Notaufnahme eines Osnabrücker Krankenhauses eingeliefert.

Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Osnabrück führten zu dem Ergebnis, dass auch der 31-Jährige aus Bramsche bei der Auseinandersetzung am Lippesee durch einen Messerstich in den Brustbereich verletzt worden ist. Durch eine Notoperation konnte sein Gesundheitszustand stabilisiert und er mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat aufgrund des weiteren Verletzten nunmehr als versuchtes Tötungsdelikt.

Zum Tathergang ist nach jetzigem Stand der Ermittlungen bekannt, dass es gegen 20:00 Uhr unmittelbar vor dem Eingang des Veranstaltungsgeländes im Bereich der Parkplätze am Lippesee zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei verfeindeten Gruppen gekommen ist, welche nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen dem Rockermilieu zugehörig sind. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurden der 22- und 31-Jährige durch Messerstiche sowie ein 40-jähriger Paderborner, der als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Salitos Beach beschäftigt war, durch einen Schuss aus einem Reizstoffabschussgerät verletzt.

Ermittlungen zum gesamten Tatkomplex werden inzwischen im Rahmen einer Ermittlungskommission beim Polizeipräsidium Bielefeld in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Paderborn geführt und dauern an.

Den Ermittlern liegen bereits einige Fotos vom Eingangsbereich des Salitos Beach vor, welche aktuell ausgewertet werden.

Personen, die Fotos oder Videos gegen 20 Uhr auf oder vor dem Salitos Beach gefertigt haben, werden gebeten, diese der Polizei, gegebenenfalls auch anonym, zur Verfügung zu stellen. Die Ermittlungen gestalten sich insoweit schwierig, als sämtliche Geschädigte keine brauchbaren Angaben zum Tathergang und der Entstehung ihrer Verletzung machen. Der 31-jährige Mann gab etwa im Krankenhaus bewusst wahrheitswidrig an, von einem Obdachlosen in einem Osnabrücker Park angestochen worden zu sein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bielefeld unter der 0521/545-0 zu melden, insofern sie dies noch nicht getan haben.

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