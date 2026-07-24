Polizei Bielefeld

POL-BI: Wütender Autofahrer verletzt Motorradfahrer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Ein Autofahrer brachte einen Motorradfahrer am Donnerstag, 23.07.2026, zu Fall, weil er mit dessen Fahrweise nicht einverstanden war. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 10:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Halle mit einem Kia Sorento die Dorfstraße in Richtung Jöllenbecker Straße und befand sich vor der roten Ampel im Rückstau. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Verl wollte nicht im Rückstau warten und umfuhr mit seiner Suzuki eine Querungshilfe in Höhe der Straße im Hage unerlaubt linksseitig. Als er aufgrund des Verkehrsaufkommens abbremsen musste und sich vor einem Kia Sorento wieder einordnen wollte, ließ der 47-jährige Autofahrer dies nicht zu. Der Kia-Fahrer lenkte weiter nach links, drängte den Motorradfahrer auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit dem Motorrad, einer Suzuki SV 650.

Durch den seitlichen Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer. Der Kia-Fahrer stieg dann aus und schlug dem 64-Jährigen gegen den Helm. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Kia-Fahrer teilte den alarmierten Polizisten mit, dass ihn das Fahrverhalten des Motorradfahrers wütend gemacht habe. Er wisse aber, dass sein Verhalten nicht in Ordnung gewesen sei. Der Führerschein des Kia-Fahrers wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss sich nun für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und die vorsätzliche einfache Körperverletzung verantworten.

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