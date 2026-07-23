Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Hille

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Hille - Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine 34-jährige Mindenerin am späten Dienstag, 21.07.2026, schwere Stichverletzungen erlitt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten zu der Festnahme des 37-jährigen Tatverdächtigen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bat der 37-jährige, deutsche Tatverdächtige, der zuletzt in Diepenau gemeldet war, seine 34-jährige, ehemalige Lebensgefährtin um eine Aussprache. Hintergrund war eine vorausgegangene Trennung.

Das Treffen fand gegen 21:45 Uhr auf einem Feldweg abseits der Hartumer Straß statt. Dort griff der 37-Jährige die Mindenerin für diese unvermittelt mit einem Messer an und fügte ihr schwere, lebensgefährliche Verletzungen an Kopf und Nacken zu.

Anschließend flüchtete er. Das schwer verletzte Opfer wählte selbständig den Notruf, bevor sich der Gesundheitszustand verschlechterte.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 34-Jährige. Sie wurde intensivmedizinisch behandelt und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Eine Mordkommission bestehend aus Bielefelder Polizisten und Beamten der Polizei Minden-Lübbecke nahm die Ermittlungen auf. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, um auf die Spur des Täters zu kommen.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Gesuchte in Trier aufhielt. Beamte der Polizei Rheinland-Pfalz nahmen den 37-Jährigen, gegen den das Amtsgericht Bielefeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen Haftbefehl erlassen hatte, am Donnerstag, 23.07.2026, vorläufig fest.

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