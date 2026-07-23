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Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Dieb geortet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder ortete am Mittwochabend, 22.07.2026, den Dieb seines E-Scooters. Der Täter muss sich nun dafür verantworten.

Gegen 19:00 Uhr stellte ein 27-jähriger Bielefelder seinen E-Scooter unverschlossen an der Oldentruper Straße, in Höhe Oststraße, ab. Als er das Fahrzeug gegen 20:00 Uhr wieder aufsuchte war es gestohlen. Da er seinen E-Scooter schließlich Am Alten Dreisch orten konnte, begab er sich dorthin und informierte die Polizei.

Der E-Scooter befand sich dort im Kellerraum eines polizeibekannten 29-jährigen Mannes mit somalischer Staatsangehörigkeit. Er muss sich nun für den Diebstahl verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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