Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Dieb geortet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder ortete am Mittwochabend, 22.07.2026, den Dieb seines E-Scooters. Der Täter muss sich nun dafür verantworten.

Gegen 19:00 Uhr stellte ein 27-jähriger Bielefelder seinen E-Scooter unverschlossen an der Oldentruper Straße, in Höhe Oststraße, ab. Als er das Fahrzeug gegen 20:00 Uhr wieder aufsuchte war es gestohlen. Da er seinen E-Scooter schließlich Am Alten Dreisch orten konnte, begab er sich dorthin und informierte die Polizei.

Der E-Scooter befand sich dort im Kellerraum eines polizeibekannten 29-jährigen Mannes mit somalischer Staatsangehörigkeit. Er muss sich nun für den Diebstahl verantworten.

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