POL-BI: Hundehalterin nach Beißvorfall gesucht
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstag, 21.07.2026, soll eine Hundehalterin in der Fußgängerzone weiter gegangen sein, nachdem ihr Hund einen Fußgänger gebissen hatte.
Ein 32-jähriger Bielefelder erstatte am Mittwoch in Begleitung eines Dolmetschers bei der Polizei eine Strafanzeige. Er gab an, am Dienstagvormittag, gegen 10:35 Uhr, an der Bahnhofstraße, nahe der Karl-Eilers-Straße, unvermittelt von einem angeleinten Hund gebissen worden zu sein. Als er die Hundehalterin und ihre Begleiter bat, zu warten, hätten diese unvermindert ihren Weg fortgesetzt. Zwecks ärztlicher Versorgung suchte der Leichtverletzte anschließend ein Krankenhaus auf.
Bei dem Hund könnte es sich um einen Spaniel gehandelt haben. Er war weiß mit braunen Ohren und braunen Flecken auf dem Rücken.
Die Hundehalterin sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.
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