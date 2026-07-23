Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Bauarbeiter bestehlen Seniorin

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 20.07.2026, erlangten Betrüger Zutritt zur Wohnung einer Seniorin am Ehlentruper Weg und entwendeten Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:00 Uhr klingelten zwei unbekannte Täter an der Wohnung einer Seniorin am Ehlentruper Weg, im Bereich zwischen Prießallee und Fröbelstraße. Sie gaben sich als Handwerker aus, die auf einer Baustelle in ihrer Straße arbeiten würden. Da dort derzeit tatsächlich Bauarbeiten stattfinden, hegte die Bielefelderin zunächst keinen Verdacht.

Die unbekannten Männer teilten ihr mit, dass bei den Arbeiten die Wasserleitung beschädigt worden sei und nun geprüft werden müsse, ob das Wasser in ihrer Wohnung sauber sei. Die Bielefelderin ließ sie in hinein, um das Wasser zu überprüfen. Anschließend verließen die Unbekannten den Tatort wieder.

Erst später stellte die Seniorin fest, dass drei Ringe, ein Armband und Bargeld fehlten. Derzeit ist davon auszugehen, dass neben den zwei vermeintlichen Handwerkern, auch ein dritter Täter in der Wohnung war. Während die Seniorin von dem Duo abgelenkt wurde, durchsuchte der Komplize mutmaßlich die Wohnung nach Wertsachen.

Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden. Er war groß und kräftig. Auf seinem rechten Arm soll eine auffällige Tätowierung gewesen sein.

Zeugen des Trickdiebstahls melden sich bitte mit Hinweisen zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0.

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