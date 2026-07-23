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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen decken Rotlichtverstoß eines Pedelec-Fahrers auf - Unfall mit Verletzten

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Am Mittwoch, 22.07.2026, kam es zum Verkehrsunfall, nachdem ein Pedelec-Fahrer, trotz roter Lichtzeichenanlage, in eine Kreuzung einfuhr. Er sowie die Pkw-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Eine 38-jährige Bielefelderin befuhr gegen 16:45 Uhr mit ihrem VW Golf, von der Hauptstraße kommend, die Germanenstraße und hielt aufgrund der roten Ampel vor der Kreuzung zum Stadtring an. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr sie los und beabsichtigte, nach links auf den Stadtring abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 64-jährigen Bielefelder, der mit seinem Pedelec den Radweg des Stadtrings, vom Südring kommend, in Richtung Gaswerkstraße befuhr. Nach Zeugenaussagen missachtete er die für ihn rotlichtzeigende Ampel und fuhr ungebremst in die Kreuzung ein.

Bei dem Unfall stürzte der 64-Jährige, der behauptete bei Grün gefahren zu sein, auf die Motorhaube und in die Frontscheibe. Am Pedelec wurde das Vorderrad abgerissen und circa 42 Meter weiter in einem Beet aufgefunden.

Der 64-Jährige und die 38-Jährige erlitten leichte Verletzungen, die beiden im PKW mitfahrenden Kinder blieben unverletzt.

Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten VW ab. Der Sachschaden wird auf circa 13000 Euro geschätzt.

Die Polizei bedankt sich bei den Zeugen und betont: Unabhängige Unfallzeugen sind zur Klärung eines Unfalls aufgrund ihrer objektiven Aussagen sehr wichtig.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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