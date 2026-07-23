Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Täter nach sexueller Belästigung gesucht

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen- Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei einen Täter, der am Dienstag, 28.04.2026, sein Opfer auf einer Bank an der Haltestelle Babenhausen Süd sexuell belästigte.

Gegen 13:15 Uhr äußerte der Unbekannte gegenüber dem Mann, dass er dessen Geschlechtsteil haben möchte und bot ihm Geld für Liebesdienste an, was dieser ablehnte. Der Täter strich dem Opfer über den Oberschenkel und schließlich über der Bekleidung in den Schritt. Als der Mann aufstand und wegging, folgte der Täter ihm und bot wieder Geld für Liebesdienste an. Das Opfer schlug ihm daraufhin ins Gesicht und der Täter entfernte sich in einen nahegelegenen Lebensmittel-Discounter.

Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt den Gesuchten?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei Bielefeld den Täter: https://polizei.nrw/fahndung/210785

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 zu wenden.

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