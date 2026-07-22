Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft für Handydieb

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 21.07.2026, wurde ein 32-jähriger Mann nach einem räuberischen Diebstahl am Nelson-Mandela-Platz festgenommen. Der polizeibekannte Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 04:50 Uhr hielt sich der 32-jährige Bielefelder mit syrischer Staatsangehörigkeit am Nelson-Mandela-Platz auf. Dort fragte er einen 45-jährigen Bielefelder nach einer Zigarette, unterhielt sich zunächst mit ihm und bat dann darum, das Handy des 32-Jährigen zu nutzen. Als das Opfer das Handy hervorholte, riss es ihm der 32-Jährige aus der Hand. Dann bedrohte er ihn verbal und mit einem großen Stein, den er in die Hand nahm.

Die alarmierten Polizisten konnten den Täter an der Herbert-Hinnendahl-Straße antreffen und kontrollieren. Der polizeibekannte 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Dienstagvormittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

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