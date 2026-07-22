Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugin bemerkt Werkzeugdieb

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche und Mitte - Ein Dieb machte sich am Dienstag, 21.07.2026, an einem Handwerkerfahrzeug in Schildesche zu schaffen und nahm Werkzeug an sich. Zwei weitere Fahrzeuge waren am Montag im Stadtteil Mitte betroffen.

Eine Bielefelderin bemerkte den unbekannten Täter gegen 10:40 Uhr an einem unverschlossenen Ford Transit, der an der Straße Am Bruche abgestellt worden war.

Sie konnte erkennen, dass er einen Werkzeugkoffer an sich nahm und damit in Richtung Meierteich flüchtete.

Sie verfolgte den Täter ein Stück und konnte sehen, dass der Mann etwa 30 bis 35 Jahre alt war, schwarze Haare hatte und ein grünes T-Shirt sowie weiße Sneaker trug.

Der betroffene Handwerker stellte fest, dass ihm eine Bohrmaschine samt Akkus der Marke Hilti gestohlen worden waren.

Auch am Montag, 20.07.2026, kam es zu mehreren Werkzeugdiebstählen. Gegen 08:00 Uhr wurde aus einem Mercedes Sprinter an der Bökenkampstraße ein Winkelschleifer gestohlen.

Gegen 13:45 Uhr erbeutete ein Werkzeugdieb eine Stichsäge der Marke Festool aus einem unverschlossenen Fahrzeug am Niedermühlenkamp.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der 0521/545-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

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