Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Pfefferspray einsetzenden Einbrecher mit Personenbeschreibung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Am Dienstag, 21.07.2026, brach ein Täter in ein Mehrfamilienhaus ein und setzte auf der Flucht Pfefferspray ein.

Ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger hebelte gegen 15:45 Uhr die Haustür des Mehrfamilienhauses an der Detmolder Straße, nahe der Stieghorster Straße, auf. Anschließend brach er in zwei Wohnungen, im Dachgeschoss und im ersten Obergeschoss, ein und durchsucht deren Räume nach Wertgegenständen. Als der im Erdgeschoss wohnende Bewohner verdächtige Geräusche aus dem Obergeschoss wahrnahm, trat er vor seine Wohnungstür. In dem Moment flüchtete der Einbrecher durchs Treppenhaus. Er schrie den Bewohner an, sprühte ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und floh durch die Haustür. Am Gartentor traf der Bewohner aus dem ersten Obergeschoss, der gerade das offene Tor schließen wollte, auf den Täter, der an ihm vorbei über die Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts davonrannte. Der durch das Pfefferspray verletzte Bewohner musste zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Tatverdächtigen war circa 180 cm groß, muskulös und bekleidet mit einer Kappe in Jeansfarben, einem hellblauen T-Shirt und einer kurzen blauen Hose.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell