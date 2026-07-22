Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Trickdiebe haben es auf Goldschmuck abgesehen!

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen und Mitte - Zweimal versuchten Trickdiebe am Dienstag, 21.07.2026, die Halsketten von Bielefeldern zu stehlen. Die beiden Betroffenen, darunter auch eine 90-jährige Bielefelderin, wehrten sich erfolgreich.

Gegen 13:40 Uhr fuhr ein 40-jähriger Bielefelder auf der Friedrich-Hagemann-Straße mit seinem E-Scooter. Dort wurde er von dem Fahrer eines silbernen Pkw, vermutlich ein Audi, angesprochen. Der etwa 40 Jahre alte Fahrer fragte nach einer Wegbeschreibung.

Als Dank für seine Auskunft legte der unbekannte Täter dem E-Scooter-Fahrer eine Goldkette um den Hals. Doch schon bald merkte der Bielefelder, dass ihm dabei seine echte Halskette abgenommen worden war. Er schrie den Fahrer an und forderte ihn auf, die Hand zu öffnen. Darin befand sich seine Goldkette, die der Bielefelder wieder an sich nahm.

Der Fahrer flüchtete mit dem Auto. Auf der Rücksitzbank saß eine ältere Dame mit Kopftuch.

Gegen 16:45 Uhr kam es zu einem ähnlichen Raubversuch auf der Oldentruper Straße. Eine 90-jährige Bielefelderin ging mit ihrem Rollator auf dem Gehweg in Richtung Am Rußkamp, als ein schwarzer Pkw neben ihr anhielt.

Eine Frau dem Rücksitz sprach sie durch das geöffnete Fenster an und erkundigte sich nach der nächsten Apotheke. Noch während die Bielefelderin der Fremden den Weg erklärte, stieg die Frau aus dem Auto aus. Plötzlich drückte sie der Seniorin eine unechte Goldkette und Ringe in die Hand. Im selben Moment griff sie nach der Goldkette der Bielefelderin und versuchte sie ihr vom Hals zu reißen.

Doch die 90-Jährige schrie laut um Hilfe, woraufhin die Täterin von ihr abließ. Die Täterin stieg in das Auto und flüchtete mit den weiteren drei Insassen.

Bei dem Wagen könnte es sich um einen Kombi gehandelt haben. Die vier Personen im Auto hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

In beiden Fällen hatten die Täter Billigschmuck dabei, um ihre Opfer abzulenken.

Hinweise zu den versuchten Raubdelikten nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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