Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Abofalle

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Dienstag, 14.07.2026, versuchten Täter mit immensem Druck, während eines Telefonats, an die Daten eines Bielefelders zu gelangen.

Gegen 18:00 Uhr klingelte das Handy eines 67-jährigen Bielefelders. Die Anruferin behauptete, von einer Lottogesellschaft zu sein. Der Bielefelder sollte angeblich einen Lottovertrag abgeschlossen haben. Die Frau setzte ihn verbal massiv unter Druck, um an seine Daten zu gelangen. Das Opfer beendete schließlich das Gespräch und erstattete später eine Anzeige bei der Polizei

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern legen Sie auf, wenn Anrufer penetrant werden. Geben Sie niemals Ihre persönlichen Daten, wie zum Beispiel ihre Bankdaten heraus.

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