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Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Abofalle

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Dienstag, 14.07.2026, versuchten Täter mit immensem Druck, während eines Telefonats, an die Daten eines Bielefelders zu gelangen.

Gegen 18:00 Uhr klingelte das Handy eines 67-jährigen Bielefelders. Die Anruferin behauptete, von einer Lottogesellschaft zu sein. Der Bielefelder sollte angeblich einen Lottovertrag abgeschlossen haben. Die Frau setzte ihn verbal massiv unter Druck, um an seine Daten zu gelangen. Das Opfer beendete schließlich das Gespräch und erstattete später eine Anzeige bei der Polizei

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern legen Sie auf, wenn Anrufer penetrant werden. Geben Sie niemals Ihre persönlichen Daten, wie zum Beispiel ihre Bankdaten heraus.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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