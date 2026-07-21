Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Fahrraddieb gefasst

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 21.07.2026, stahl ein 17-Jähriger ein unabgeschlossenes Fahrrad an der Schloßhofstraße. Der Dieb wurde wenig später gefasst.

Gegen 02:05 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass drei junge Männer an der Schloßhofstraße, in Höhe Weststraße, gegen Schilder treten und ein Fahrrad gestohlen haben. Durch die Zeugenhinweise konnten die alarmierten Beamten die Gruppe an der Gustav-Freytag-Straße antreffen und kontrollieren.

Die Gruppe aus Bielefeld gab zu, gegen Schilder getreten zu haben und auch der 17-jährige Fahrraddieb gestand umgehend, das Rad gestohlen zu haben.

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