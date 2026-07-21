Polizei Bielefeld

POL-BI: Gefahr bei Ankäufen von Wertgegenständen - Polizei warnt vor möglichen Betrugsmaschen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Herford - Aufgrund von aktuellen Hinweisen betroffener Bielefelder zu unseriösen Ankaufsangeboten warnt die Polizei Bielefeld und verweist auf ein Informationsangebot der Kreispolizeibehörde Herford:

"Abzocke mit Ankauf von Wertgegenständen - Polizei warnt vor Betrugsmasche"

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/6314137

Sollten Sie sich durch Handzettel, Briefkastensendungen oder Werbeflyer beispielsweise zum Verkauf Ihrer alten und nicht mehr benötigten Gegenstände angesprochen fühlen, so gilt große Vorsicht. Es gibt Hinweise, dass nicht alle Ankaufsangebote seriös sind und Kunden möglicherweise einen finanziellen Schaden erleiden könnten.

Wenn bei einem Verkaufsgespräch Ihre alte Kleidung oder anderen Gegenstände nicht für den Verkauf ausreichen und Sie der Ankäufer nach Schmuck, Gold oder anderen Wertgegenständen fragen sollte, dann reagieren Sie besonders besonnen - im besten Fall sollten Sie das Verkaufsvorhaben sofort abbrechen.

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