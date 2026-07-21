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Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht bei Zahlungen für gebuchte Reisen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Ein Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige, nachdem er Betrügern Geld für eine gebuchte Reise überwiesen hatte.

Ein 24-jähriger Bielefelder hatte am Sonntag, 05.04.2026, über eine bekannte Online-Reiseplattform für Buchungen von Unterkünften, Flügen und Mietwagen eine Reise nach Schweden gebucht. Am Freitag, 19.06.2026, erhielt er von dem vermeintlichen Vermieter der Unterkunft eine Nachricht über einen Messenger-Dienst mit der Bitte um Bezahlung seiner Buchung. Der Bielefelder führte die Zahlung über den in der Nachricht verbundenen Link durch, bekam aber keine Bestätigung. Auf Nachfragen erhielt er zunächst die Antwort, dass die Buchung fehlgeschlagen sei und er das überwiesene Geld zurückerhalte, was jedoch nicht geschah. Als er auf weitere Nachfragen keine Antworten bekam, schöpfte er Verdacht, Opfer eines Betruges geworden zu sein. Eine Anfrage bei der Online-Reiseplattform ergab, dass seine Reisebuchung längst bestätigt wurde, eine Zahlung jedoch erst während des Aufenthalts in Schweden erfolgen sollte.

Die Polizei rät: Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie kontaktiert werden, um vorab Geld für eine Reisebuchung zu überweisen! Kontrollieren Sie vor Zahlung die genauen Bedingungen ihrer Buchung und der damit verbundenen Leistung.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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