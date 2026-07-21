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Polizei Bielefeld

POL-BI: Rezeptbetrüger fällt in Apotheke auf

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Ein Betrüger versuchte am Montag, 20.07.2026, vergeblich mit einem gefälschten Rezept an Krebsmedikamente zu gelangen. Eine Mitarbeiterin alarmierte sofort die Polizei.

Gegen 11:35 Uhr betrat der 20-Jährige eine Apotheke am Treppenplatz in Brackwede und zeigte dort ein Rezept für ein Krebsmedikament vor. Aufgrund der Gesamtumstände hegte die Mitarbeiterin den Verdacht, dass das Rezept gefälscht sein könnte und informierte umgehend die Polizei.

Die alarmierten Beamten trafen vor Ort ein, als der Tatverdächtige, ein 20-Jähriger mit russischer Staatsangehörigkeit das Geschäft verließ. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten auf diverse gefälschte Rezepte.

Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun für den Betrug und die Urkundenfälschung verantworten. Zudem wird er verdächtigt, bereits am Samstag, 18.07.2026, versucht zu haben, ein gefälschtes Rezept bei einer Apotheke in Brake einzulösen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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