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Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei bittet weiter um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Die Polizei sucht weiter nach dem seit Donnerstag, 09.07.2026, vermissten 26-jährigen Adam L.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6314445

Am Sonntag, 12.07.2026, wurde der Gesuchte in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) sowie am 13.07.2026 und 14.07.2026 im Bereich Senner Hellweg gesehen.

Es ist nicht auszuschließen, dass er sich im Teutoburger Wald aufhält.

Die polizeiliche Suche führte bislang noch nicht zu seinem Auffinden.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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