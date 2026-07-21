Polizei Bielefeld

POL-BI: Planenschlitzer erbeutet Erdnussflips

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2/ Brönninghausen - Auf der Raststätte Lipperland Süd schlitzte ein bisher unbekannter Täter in der Nacht auf Samstag, 18.07.2026, die Planen an zwei Lkw auf und nahm Ware an sich.

Zwischen 18:00 Uhr am Freitag und 05:15 Uhr am Samstag machte sich der Unbekannte an den Planen von zwei Aufliegern der Marke Schmitz Cargobull zu schaffen. Von einem Sattelzug mit einer MAN Zugmaschine entwendete er eine Kiste Erdnussflips. Von einem zweiten Lkw mit einer DAF Sattelzugmaschine stahl er zwei Kartons mit Kleidung der Marke C&A.

Mit seiner Beute entkam der Täter unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu wenden.

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