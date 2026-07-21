Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy an der Haustür geraubt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bethel - Ein Räuber hat am Montag, 20.07.2026, ein Handy an der Deckertstraße entwendet und wollte es wenig später vor einem Supermarkt in der Straße An der Tonkuhle verkaufen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand klingelte der Täter gegen 20:00 Uhr an der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Deckertstraße. Als ein Bewohner die Tür öffnete, verwickelte der Täter sein Opfer zunächst in ein kurzes Gespräch. Dann bedrohte er den Bewohner mit einem Messer, raubte sein Smartphone - ein Samsung Galaxy A54 in weiß - und flüchtete dann in eine zunächst unbekannte Richtung.

Die alarmierte Polizei traf im Zuge der Fahndung auf einen Passanten, der von einem verdächtigen Mann berichtete, bei dem es sich um den Räuber gehandelt haben dürfte. Vor einem Supermarkt in der Straße An der Tonkuhle bot der Tatverdächtige dem Passanten ein Handy zum Verkauf an. Als er kein Interesse am Kauf des Mobiltelefons zeigte, lief der Unbekannte in Richtung eines Großraum-Supermarkts an der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe Quellenhofweg.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 bis 180 cm groß, dunkler gepflegter Bart und ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug ein weißes T-Shirt der Marke "Nike" sowie schwarz-weiß-rote Sneaker von "Nike".

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

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