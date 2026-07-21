Polizei Bielefeld

POL-BI: Cleverer Postbote verhindert Warenbetrug

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Dank eines Postboten konnten Kriminalbeamte am Freitag, 17.07.2026, einen Tatverdächtigen eines Betrugsversuchs identifizieren.

Ein 39-jähriger Postzusteller war am Samstag, 16.05.2026, auf seiner Route unterwegs und stellte in der Ravensberger Straße Post zu. Vor einem Haus, nahe der Teutoburger Straße, wartete ein ihm unbekannter Mann auf ihn und wollte ein Paket in Empfang nehmen. Er zeigte dem Zusteller einen Ausweis mit dem Namen eines Mannes, für den ein Paket mit einer multifunktionalen Küchenmaschine eines bekannten Unternehmens an der Anschrift zugestellt werden sollte.

Dem Postboten waren jedoch alle Bewohner des Hauses persönlich bekannt und so wusste er, dass der Unbekannte dort nicht wohnte und schöpfte Verdacht. Er übergab das Paket nicht, fertigte ein Foto des Mannes und informierte die Polizei über den Sachverhalt. Ermittlungen ergaben, dass die auf dem Paket vermerkten Personaldaten nicht existieren, so dass der Täter dem Postboten einen gefälschten Ausweis vorgelegt hatte.

Anhand des Fotos konnten Kriminalbeamte den unbekannten Mann am 17.07.2026 im Polizeipräsidium als einen 41-jährigen polizeibekannten Bielefelder mit bulgarischer Staatsangehörigkeit identifizieren.

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